سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 8 ابريل 2021 بالسوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 8 ابريل 2021 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الخميس 8-4-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :
الدولار :
5.085 بيع في زليتن&طرابلس
5.080 شراء
5.150 بيع في بنغازي
5.145 شراء
الدولار حوالة تركيا= 5.08 دينار
دولار حواله دبي =5.075 دينار
دولار بشيك الوحدة =5.80 دينار
دولار بشيك التجارة والتنمية =5.84 دينار
اليورو = 5.95 دينار
الجنية الإسترليني 6.87 دينار
الليرة التركية 0.61 دينار
الدينار التونسي 1.82 دينار
الجنية المصري 0.30 دينار
الدينار الاردني 7.00 دينار
كسر الذهب عيار 18 ب203 دينار
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