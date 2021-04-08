مجلس الأعمال التركي-الليبي يدعو رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في ليبيا

دعا رئيس مجلس الأعمال التركي – الليبي مرتضى قرنفل، رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في ليبيا، مؤكدا أن استثمارات بقيمة عشرات مليارات الدولار تنتظرهم هناك، على حد قوله.

وقالت وكالة الأناضول إن تصريحات قرنفل جاءت خلال كلمة له الخميس، في قمة الاستثمار التي نظمها مجلس الأعمال التركي الليبي، بالتعاون مع مركز حاضنة بناء الدولي لريادة الأعمال في إسطنبول، بهدف إطلاع رجال الأعمال الأتراك على مجالات وفرص الاستثمار في ليبيا.

وأوضح قرنفل في كلمته أن ليبيا تتمتع بميزات مهمة للغاية بسبب موقعها الجغرافي المميز في إفريقيا، وقربها من الشرق الأوسط وأوروبا، مشيرا إلى إمكانية أن توفر ليبيا مزايا كبيرة للمستثمرين في قطاع الخدمات.

وبين قرنفل أن المجلس يخطط لإقامة قاعدة لوجيستية في ليبيا، تبلغ مساحتها 50 ألف متر مربع، وأنه من المرتقب وضع حجر الأساس للمشروع خلال شهر أو شهرين.

وذكر قرنفل بأن رجال الأعمال الأتراك يعملون في ليبيا منذ وقت طويل، وأن متعهدي البناء يواصلون مشاريع الإنشاءات في هذا البلد اعتبارا من 1972، مبينا أن قيمة مشاريع البناء التركية في ليبيا تصل إلى 29 مليار دولار، على حد قوله.

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