وزير الدولة للشؤون الاقتصادية يجتمع مع وزير المالية المالطي للعمل على توقيع اتفاقيات جديدة لصالح البلدين

اجتمع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “سلامة الغويل” اليوم الخميس 8 ابريل 2021م مع وزير المالية المالطي والوفد المرافق له.

حيث ناقش الطرفان أوجه التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، الاقتصادية منها والتنموية وغيرها، كما تطرّق الغويل الى أوجه التعاون في مجالات التدريب والتأهيل.

ونوه الغويل عن كيفية وضع آلية تسهيل عملية الحصول على التأشيرة المالطية، والأوربية ، وتناول الطرفان امكانية وضع آلية لفتح خطوط الطيران بين البلدين.

ثم دار الحديث عن إمكانية تشكيل لجان عمل مشتركة تدرس آلية تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية السابقة والعمل على توقيع اتفاقيات جديدة لصالح البلدين.

كما أشار الغويل أيضاً إلى أن الليبيين ملّو الوعود، وهم الآن يحتاجون إلى خطوات عملية ملموسة من الجانب المالطي في كل ما سبق ذكره, وأن لا يضل ما دار اليوم بينهما وعوداً أو حبراً على ورق.

ختاماً وعد الطرف المالطي بأنه سينضر باهتمام شديد إلى كل ما ورد في اللقاء.

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