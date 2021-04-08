الخلاف في الأجور يهدد توقف الصادرات من أكبر حقول النفط الليبية

ذكر موقع “argusmedia ” البريطاني اليوم الخميس إن حرس المنشآت النفطية هددوا بتعطيل صادرات النفط من أكبر حقول النفط الليبية في غضون أسبوعين إذا لم يتم تنفيد بمطالب رواتبهم.

وبحسب الوكالة البريطانية إن حرس المنشآت النفطية أصدروا قرار الإنذار النهائي يوم أمس بعد أن زعم ​​أن تعويضاتهم الميدانية والتي عادة ما تزيد الأجور قد تم قطعها و إنه ليس من غير المألوف أن يهدد عمال النفط الليبيون العمليات الميدانية والميناء أثناء النزاعات على الأجور على الرغم من أن المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة المالية كانتا تسويان هذه الأمور في الماضي في كثير من الأحيان إلا أن الخلاف حول الأجور أدى بالفعل إلى إغلاق محطة مرسى الحريقة في شرق ليبيا لحوالي ثلاثة أسابيع في وقت سابق من هذا العام.

يتم تشغيل حقل الشرارة من قبل شركة اكاكوس وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط و شركة Repsol الإسبانية و OMV النمساوية و Equinor النرويجية ، كان الحقل ينتج طاقة تقارب 280. 000 برميل في اليوم في 14من شهر مارس

ووفقًا لوثيقة شرك كاكوس النفطية التي اطلعت عليها وكالة Argus انه المقرر أن تصدر ما يقل قليلا عن 250 ألف برميل يوميا من محطة الزاوية هذا الشهر وفقا للوكالة .

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