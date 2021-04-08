الزناتي يناقش مع الممثل المقيم لمشروع الأمم المتحدة الانمائي في ليبيا التعاون المشترك بين الجانبين

اجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي اليوم الخميس مع الممثل لمشروع الأمم المتحدة الانمائي في ليبيا جيراردو نوتو.

نوقش خلال الاجتماع التعاون المشترك بين الوزارة ومشروع الأمم المتحدة الانمائي في القطاع الصحي الليبي وفق لمتطلبات المرحلة في ليبيا ، لضمان تحسين الإجراءات المتخذة بشأن مواجهة التحديات الصحية العامة في ليبيا وفق البرتوكولات الدولية والتنسيق حول الدعم المقدم من الشركاء ليبيا، لتعزيز التخطيط للنظام الصحي، وتنمية القدرات في القطاع الصحي والمضي قُدماً مع كافة الشركاء في البلاد الذين يعملون في قطاع الصحة.

كما استعرض الزناتي الواقع الصحي الليبي والموقف الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا والاصابات وحالات الشفاء التي تتحقق وفق استخدام البروتوكولات العلاجية، مبينا أهمية القررات التي اتخذتها وزارة الصحة.

وتناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين وزارة الصحة وصندوق الامم المتحدة الانمائي في مختلف المجالات الصحية وسبل تطويرها والاستعدادات والتحضيرات المشتركة ما بين وزارة الصحة والصندوق واليه البحث في تقييم الإجراءات السابقة والمستقبلية وتنفيذ المشاريع الصحية ودراسة الخطط الموضوعة .

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