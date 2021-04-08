الزناتي يناقش مع الممثل المقيم لمشروع الأمم المتحدة الانمائي في ليبيا التعاون المشترك بين الجانبين

اجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي اليوم الخميس مع الممثل لمشروع الأمم المتحدة الانمائي في ليبيا جيراردو نوتو.
نوقش خلال الاجتماع التعاون المشترك بين الوزارة ومشروع الأمم المتحدة الانمائي في القطاع الصحي الليبي وفق لمتطلبات المرحلة في ليبيا ، لضمان تحسين الإجراءات المتخذة بشأن مواجهة التحديات الصحية العامة في ليبيا وفق البرتوكولات الدولية والتنسيق حول الدعم المقدم من الشركاء ليبيا، لتعزيز التخطيط للنظام الصحي، وتنمية القدرات في القطاع الصحي والمضي قُدماً مع كافة الشركاء في البلاد الذين يعملون في قطاع الصحة.
كما استعرض الزناتي الواقع الصحي الليبي والموقف الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا والاصابات وحالات الشفاء التي تتحقق وفق استخدام البروتوكولات العلاجية، مبينا أهمية القررات التي اتخذتها وزارة الصحة.
وتناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين وزارة الصحة وصندوق الامم المتحدة الانمائي في مختلف المجالات الصحية وسبل تطويرها والاستعدادات والتحضيرات المشتركة ما بين وزارة الصحة والصندوق واليه البحث في تقييم الإجراءات السابقة والمستقبلية وتنفيذ المشاريع الصحية ودراسة الخطط الموضوعة .
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