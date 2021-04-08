نائب رئيس الوزراء يجتمع مع وزير الاسكان والتعمير لمناقشة مشاريع الاسكان في المنطقة الجنوبية

عقد نائب رئيس الوزراء “رمضان أحمد ابوجناح” اليوم الخميس 8 أبريل…… اجتماعاً مع وزير الاسكان والتعمير “ابوبكر الغاوي” بحضور وكيل الوزارة بديوان الوزارة بطرابلس.

كما تناول الاجتماع مناقشة مشاريع الاسكان في المنطقة الجنوبية وإمكانية العمل على استئنافها لأجل توفير السكن الملائم لمواطني المنطقة الجنوبية وبشكل خاص شريحة الشباب دعماً لهم .

والجدير بالذكر أن المنطقة الجنوبية بمختلف مدنها وقراها تضم الآف الوحدات السكنية التي توقف العمل بها بعد أن وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى مراحل متقدمة وبنسب متفاوتة .

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