وزير الاقتصاد : لديها من الكفاءات والقدرات ما يُمكنا من منافسة الأسواق العالمية

طرابلس 09 ابريل 2021 ( وال )- شدّد وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج ” على أهمية دعم الصناعة الوطنية والمنتجات المحلية وإيجاد أسواق خارجية من خلال تنظيم محافل ومعارض دوليًا .

وأكد ” الحويج ” – في كلمة ألقاها الخميس بمناسبة افتتاح المعرض الدولي للتمور والصناعات المصاحبة وثمار وزيت الزيتون ومهرجان العسل ومنتجاته – أن الدولة الليبية لديها كفاءات وقدرات تمكنها من الدخول إلى الأسواق العالمية والمنافسة في عدة صناعات ومنتجات ذات جودة عالية .

وقال الوزير ” إن تطوير قطاعات الاقتصاد والصناعة المحلية من خلال عقد شراكات طويلة الأمد مع الدول الشقيقة والصديقة التي تملك تجارب رائدة في هذه المجالات”.

كما أشاد ” الحويج ” بجهود مركز تنمية الصادرات في تنظيم هذا المعرض الذي ترعاه وزارة الاقتصاد والتجارة مُرحبًا في الوقت ذاته بمشاركة الجمهورية التونسية الشقيقة في فعاليات هذا المعرض .

من جهته، أكد مدير عام مركز تنمية الصادرات أن وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال المركز تحرص على دعم الصناعة المحلية وتحقيق التنوع في الاقتصاد الوطني للمساهمة في رفع الصادرات غير النفطية.

وشارك في افتتاح فعاليات المعرض – الذي أقيم على أرض معرض طرابلس الدولي- مدير عام مركز تنمية الصادرات ” محمد الديب ” ووزير الصناعة والمعادن ” أحمد عمر ” ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية ” سلامة الغويل ” وسفيرا دولتي تونس والفلبين لدى ليبيا ووزير المالية بجمهورية مالطا .

حيث قام وزير الاقتصاد والتجارة رفقة الوزراء ومدير عام مركز تنمية الصادرات بجولة داخل المعرض الدولي للإطلاع على المشاركات المحلية من مختلف المناطق والمشاركين من الجمهورية التونسية.

ويستمر المعرض الدولي الثامن للتمور والصناعات المصاحبة والسادس لثمار وزيت الزيتون والمهرجان الخامس للعسل ومنتجات النحل خلال الفترة من 8 – 11 أبريل 2021 م بعدد مشاركات يتجاوز 100 ، منها 17 مشارك من الجمهورية التونسية. (وال- طرابلس) ر ت

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