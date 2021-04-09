تونس: هناك فرص كبيرة للمساهمة في إعادة الإعمار في ليبيا

أكد رئيس المجلس التونسي الليبي للتعاون الاقتصادي والشراكة كمال بن علي، أن مجالات الاستثمار في ليبيا واسعة وهناك فرص كبيرة للمساهمة في إعادة الإعمار.

وأضاف بن علي في تصريحات لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن ذلك يتوقف على مدى قدرة تونس على توحيد الجهود وضبط استراتيجية شراكة مباشرة للتنفيذ، وتجميع كل الإمكانيات والاختصاصات في ظل شدة المنافسة من تركيا ومصر حسب قوله.

وأشار بن علي إلى أهمية الدور الموكل للدولة، في التسهيل وضمان التنقل الدائم والمتواصل بين البلدين، ومراجعة اتفاقيات الشراكة وتوفير ضمانات تأمين التونسيين في ليبيا والسلامة المهنية، وتوحيد العملة لضمان سيولة الصرف وتسهيل المبادلات.

وأشار رئيس المجلس التونسي الليبي للتعاون الاقتصادي والشراكة إلى أن تونس وجهت 4 قوافل صحية نحو ليبيا، تضم أطباء للتقييم ولتشخيص إمكانات القطاع الصحي بليبيا، بغية التعرف على فرص توظيف الكفاءات والخبرات التونسية وفق تعبيره.

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