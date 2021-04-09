صندوق النقد الدولي: “كورونا” لن يُسبّب أزمة ديون عالمية

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إنها تتوقع أن يفقد العالم 21 تريليون دولار؛ بسبب وباء “كورونا” الذي ضرب اقتصادات الدول الكبيرة.

وأضافت “جورجيفا” في تصريحات لـ “CNBC”، الخميس، إن دخل الفرد سيكون هذا العام أقلّ من المتوقّع، مشيدة بدور الصندوق في دعم الدول في ضل الجائحة؛ ليشمل بذلك بعض الإجراءات مثل الإعفاء الضريبي، وتعزيز قطاع الصحة.

كما أشادت بتوصيات الصندوق بوضع سياسات تيسيرية للدول، وأشارت مدير الصندوق إلى أنها لا تتوقّع حدوث أزمة ديون عالمية، رغم تسبّب الجائحة في زيادة مديونية بعض الدول.

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