“فاو”: ارتفاع أسعار الغذاء العالمي في مارس

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قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” إن الأسعار العالمية للسلع الغذائية ارتفعت في مارس للشهر العاشر على التوالي، لافتًا إلى أن أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان جاءت في صدارة هذا الارتفاع.

وذكرت، أن مؤشر أسعار الأغذية الذي يتتبع التغييرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية الأكثر تداولًا، قد بلغ في المتوسط 118.5 نقاط في مارس أي بارتفاع نسبته 2.1 في المائة عما كان عليه في فبراير، مسجلًا أعلى مستوى له منذ يونيو 2014.

وأوضحت “فاو” أن الاتجاهات بحسب أنواع السلع تفاوتت، خلال شهر مارس حيث زاد مؤشر المنظمة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 8.0 في المائة عن الشهر السابق ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات تقريبًا.

كما ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان بنسبة 3.9 في المائة عما كان عليه في فبراير، مع ارتفاع أسعار الزبدة بسبب الإمدادات القليلة نسبيًا في أوروبا المرتبطة بزيادة الطلب عليها تحسبًا لتعافي قطاع الخدمات الغذائية.

كما ارتفعت أسعار الحليب المجفف مدفوعًا في ذلك بارتفاع حاد في الاستيراد في آسيا، وبخاصة الصين، جراء تراجع الإنتاج في أوسيانيا وندرة توفر حاويات الشحن في أوروبا وأمريكا الشمالية.

كما ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم بنسبة 2.3 في المائة عما كان عليه في فبراير، حيث تسببت الواردات من جانب الصين والارتفاع الحاد في المبيعات الداخلية في أوروبا قُبيل الاحتفالات بعيد الفصح، بزيادة أسعار لحوم الدواجن والخنزير.

وقالت إن أسعار لحوم الأبقار بقيت مستقرةً في حين انخفضت أسعار لحوم الأغنام بسبب الطقس الجاف في نيوزيلندا الذي أدى إلى قيام المزارعين بالتخلص من الحيوانات.