وزير النفط والغاز يجتمع لمناقشة المشاكل التي تعاني منها مناطق مدن الساحل

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” يوم أمس الخميس اجتماعاً، مع أعيان وممثلين عن مدينة الزاوية وضواحيها.

تناول الاجتماع مناقشة المشاكل التي تعاني منها مناطق مدن الساحل، تحديداً تلك التي تمدد من مدينة الزاوية حتي مدينة زوارة، بالإضافة إلى المشاكل التي تمس حاجة المواطن، كالنقص في توفير البنزين ومادة الديزل خاصة بوجود مصفاة لتكرير النفط ومشتقاته بالجوار.

كذلك تمت مناقشة أيضاً موضوع الثلوث البيئي الناتج عن عمليات التشغيل في المناطق النفطية “أسمياً المصفاة ومجمع مليته الصناعي” على مدينة الزاوية وبقية المدن والمناطق المجاورة .

ومن جهته أكد الوزير على أن وزارة النفط والغاز تعمل جادة على إيجاد الحلول المناسبة لكل ما طرح والتي من شأنها تخفيف العبء على المواطن الكريم فهي تتناول بجدية كل هذه القضايا وغيرها من القضايا في كافة ربوع ليبيا.

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