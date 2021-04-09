شركة الكهرباء تعلن عدد ساعات طرح الأحمال لليوم الجمعة 9 ابريل

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن عدد ساعات طرح الأحمال اليوم الجمعة 9 ابريل 2021، في جميع المناطق.

وقالت شركة الكهرباء في نشرتها اليومية الصادرة اليوم والمنشورة على صفحتها الرسمية في موقع فيسوك، إن عدد ساعات طرح الأحمال المتوقعة استقرت لليوم الخامس على التوالي عند (ساعة واحدة) على مناطق الجناح الغربي والجنوبي.

فيما لا توجد ساعات طرح الاحمال في الجناج الشرقي لليوم الخامس على التوالي.

وشددت الشركة في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على ضرورة الانتباه إلى أي متغيرات مستجدة على الشبكة.

ودعت الشركة العامة إلى تقديم شكاوى في حال زيادة عدد ساعات طرح الأحمال عن المدة المقررة، بالاتصال بالأرقام : 0215825209 / 0214445042 / 0214800990.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي