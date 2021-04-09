وزير الاقتصاد يفتتح معرضا دوليا للتمور والصناعات المصاحبة في طرابلس

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افتتح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة، محمد الحويج، الخميس المعرض الدولي للتمور والصناعات المصاحبة وثمار وزيت الزيتون ومهرجان العسل ومنتجات النحل.

وينظم المعرض، المقام في طرابلس الدولي، مركز تنمية الصادرات.

وقالت الوزارة، إن افتتاح المعرض شارك فيه مدير عام مركز تنمية الصادرات محمد الديب ووزير الصناعة والمعادن أحمد عمر ووزير الدولة لشؤون الاقتصادية سلامة الغويل.

كما حضره، على الصعيد الدولي سفيرا دولتي تونس وكوريا الجنوبية لدى دولة ليبيا، بالإضافة إلى وزير المالية المالطي.

وأضافت الوزارة، أن الحويج أشاد بجهود مركز الصادرات في تنظيم المعرض الذي ترعاه الوزارة مرحباً بمشاركة الوفود الدولية.

وشدد الوزير، على أهمية دعم الصناعات والمنتجات المحلية وإبرازها وإيجاد موطأ قدم لها في الأسواق العالمية.