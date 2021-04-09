“المركزي” يمنح اعتمادات لتوريد سبائك ذهب.. و سداد فواتير عبور جوي

نشر مصرف ليبيا المركزي بياناتٍ حديثةً يوضح فيها قيمة ونوعية الاعتمادات التي منحها إلى جهات عامة وشركات خاصة، خلال الفترة بين 25 و31 مارس الماضي، وفقًا للضوابط المعمول بها.

ومن بين الجهات العامة التي حصلت على اعتماد في الفترة المحددة والواردة في 19قائمة، “الخطوط الجوية الأفريقية” بشأن سداد فواتير صيانة و دفع مقابل عبور أجواء، فيما حصلت الشركة الليبية للموانئ على اعتماد بهدف توريد قطع غيار آلات.

ومن بين الشركات العامة التي حصلت على اعتمادات، شركة الاتصالات “المدار الجديد” التي تستورد معدات لتطوير الشبكة، و”ليبيانا” للهاتف المحمول.

وشملت البيانات الخاصة بالقطاع الخاص، توريد سلع متنوعة بينها مواد غذائية وأدوية، وحصلت شركة “المصباح” لصناعة الذهب والفضة بهدف توريد سبائك ذهب، على ما قيمته 4,2 مليون دولار.

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