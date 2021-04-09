اقتصاد

“المركزي” يمنح اعتمادات لتوريد سبائك ذهب.. و سداد فواتير عبور جوي

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشر مصرف ليبيا المركزي بياناتٍ حديثةً يوضح فيها قيمة ونوعية الاعتمادات التي منحها إلى جهات عامة وشركات خاصة، خلال الفترة بين 25 و31 مارس الماضي، وفقًا للضوابط المعمول بها.

ومن بين الجهات العامة التي حصلت على اعتماد في الفترة المحددة والواردة في 19قائمة، “الخطوط الجوية الأفريقية” بشأن سداد فواتير صيانة و دفع مقابل عبور أجواء، فيما حصلت الشركة الليبية للموانئ على اعتماد بهدف توريد قطع غيار آلات.

ومن بين الشركات العامة التي حصلت على اعتمادات، شركة الاتصالات “المدار الجديد” التي تستورد معدات لتطوير الشبكة، و”ليبيانا” للهاتف المحمول.

وشملت البيانات الخاصة بالقطاع الخاص، توريد سلع متنوعة بينها مواد غذائية وأدوية، وحصلت شركة “المصباح” لصناعة الذهب والفضة بهدف توريد سبائك ذهب، على ما قيمته 4,2 مليون دولار.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • هؤلاء نصابين والله العظيم الا نصب واحتيال على البنك المركزي الليبي
    ومحاولة ضرب الاقتصاد الليبي
    من جهات وشركات خاصة تحاول ان تتحصل على امًوال الدولة وتهريبها للخارج –
    واغلب هولاء اصولهم من تونس وقطر وفلسطين وسوريا السودان
    وبعض الضمائر الفاسدة من الليبيين للاسف –
    كلهم فقط ينتمون لاحزاب ومنظمات تحرير وغيرها من الشبهات ولا يهمهم ادا انهار الافتصاد الليبي –
    انظر الى تونس مثلا :
    الى اليوم لم يعرف احد كم تنتج تونس من النفط والى من يتم تصديره
    ولم يعرف من مدير مصرف تونس المركزي
    ومع هذا كله البحث الجناءي الليبي ضبط حوالي ما يفوق مءات الملايين من العملة الأجنبية المزورة تاتي من قطاعات خاصة في تونس وتهرب الى ليبيا ..!!!!
    ونفس الشيء في سوريا والسودان
    من المهم على الليبين المهتمين بشءون حماية الاقتصاد الليبي وثروات ليبيا تشكيل الامن الاقتصادي الليبي حتى لا تسمح باي تجاوزات او جراءم اقتصادية قد تؤثر على الامن الليبي بشكل عام

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