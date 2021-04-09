“الفاو” تتوقع ارتفاعًا في أسعار الأغذية عالميًا للشهر العاشر

نشرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” تقريرًا حديثًا، أوضحت فيه ارتفاع أسعار الأغذية عالميًا للشهر العاشر على التوالي.

وقالت المنظمة إن الأسعار في مارس الماضي سجّلت ارتفاعًا في الزيوت واللحوم والمنتجات النباتية و الألبان والسكر ،إذ سجلت أواخر مارس ارتفاعًا إلى 118 نقطة، بالمقارنة على أساس شهري مع فبراير الذي سجلت فيه الأسعار 116 نقطة.

وأشارت “الفاو”، في التقرير، إلى أنها تتوقع المزيد من الارتفاعات هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي، إذ تشير البيانات الواردة إليها بمزيد من الصعود في السلع الغذائية.

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