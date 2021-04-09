حكومة الوحدة الوطنية تتسلم صندوق الإنماء من الحكومة الليبية

بنغازي 09 أبريل 2021 (وال)- تسّلم مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة محمود عبد السلام الوشاحي، من مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالحكومة الليبية برئاسة عبد الله جمعه الورشفاني.

هذا وتم عقب مراسم التسليم والاستلام مناقشة حزمة من المواضيع العالقة وكيفية معالجتها بما يمكن الشركات من استعادة نشاطها السابق كما تم الاتفاق على القيام بزيارات ميدانية للشركات بالمنطقة الشرقية والوقوف على مشاكلها ومعالجتها. (وال- بنغازي) ر ت

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