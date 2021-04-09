خاص: عضو النقابة العامة للنفط يكشف لصدى عن محور اجتماعهم القادم مع محافظ المركزي بطرابلس

كشف عضو الثقافة والاعلام بالنقابة العامة للنفط لؤي داود لصدى الاقتصادية عن اجتماع سيعقده أعضاء النقابة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس خلال الأسبوع القادم.

ووفقاً لدواود فإن أبرز محاور الاجتماع تأخر المرتبات و معاناة الموظفين في الحصول علي السيولة النقدية و كذلك تأخر الميزانيات التي أصبحت تعيق العديد من القطاعات في ليبيا و تسهيل موضوع العلاج في الخارج بحيث يتم توفير الميزانيات المطلوبة لذلك .

وتابع بالقول: هذه النقاط بالمجمل ستكون أهم محاور النقاش و خاصة أنها تمس الموظفين بصفة عامة والعاملين بقطاع النفط بصفة خاصة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية