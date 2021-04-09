توقيف شحنة غير قانونية في ميناء مصراتة البحري

ألقى أعضاء قسم مكافحة التهريب والمخدرات مصراتة التابع لمصلحة الجمارك الليبية وبالتعاون مع قوة المهام الخاصة الوسطى ومديرية الأمن مصراتة القبض على مجموعة من المهربين قاموا بتهريب شحنة غير قانونية في ميناء مصراتة البحري.

حيث قام أعضاء التحري بالقسم بعد جمع المعلومات حول الشحنة من ضبط عدد ستة( 6)حاويات 40 قدم تحتوي على نحاس أحمر وكوابل نحاسية كانت مخبأة تحت خردة الحديد وكانت جاهزة للتصدير.

كما تم التحفظ على كامل الشحنة باعتبار النحاس محظور تصديره إلى خارج البلاد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وإحالتها إلى النيابة العامة.

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