توقيف شحنة غير قانونية في ميناء مصراتة البحري

ألقى أعضاء قسم مكافحة التهريب والمخدرات مصراتة التابع لمصلحة الجمارك الليبية وبالتعاون مع قوة المهام الخاصة الوسطى ومديرية الأمن مصراتة القبض على مجموعة من المهربين قاموا بتهريب شحنة غير قانونية في ميناء مصراتة البحري.
حيث قام أعضاء التحري بالقسم بعد جمع المعلومات حول الشحنة من ضبط عدد ستة( 6)حاويات 40 قدم تحتوي على نحاس أحمر وكوابل نحاسية كانت مخبأة تحت خردة الحديد وكانت جاهزة للتصدير.
كما تم التحفظ على كامل الشحنة باعتبار النحاس محظور تصديره إلى خارج البلاد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وإحالتها إلى النيابة العامة.
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