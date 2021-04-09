الاتحاد الأوروبي: حان الوقت لمكافحة الفساد وغسيل الأموال في ليبيا

قال الاتحاد الأوروبي أمس الخميس: دخول ليبيا مرحلة سياسية جديدة ، يعد تعزيز الشفافية وتعزيز المساءلة من بين العناصر الرئيسية لمسار ديمقراطي مستقر ، كما يدعم الاتحاد الأوروبي هذه العملية من خلال تدريب السلطات الليبية على مكافحة الفساد وغسيل الأموال.
وركز التدريب على التحقيق في قضايا الفساد ومقاضاة مرتكبيها بالإضافة إلى المهارات المطلوبة لتعقب وضبط ومصادرة الأصول المتعلقة بقضايا الفساد البارزة.
هذه الورشة هي جزء من مشروع مدته ثلاث سنوات بعنوان “بناء القدرات الوطنية الليبية لمنع ومكافحة الفساد وغسيل الأموال” ، تم إطلاقه في سبتمبر 2020 بتمويل من الاتحاد الأوروبي وينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .
أضف تعليقـك