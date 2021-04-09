الاتحاد الأوروبي: حان الوقت لمكافحة الفساد وغسيل الأموال في ليبيا

قال الاتحاد الأوروبي أمس الخميس: دخول ليبيا مرحلة سياسية جديدة ، يعد تعزيز الشفافية وتعزيز المساءلة من بين العناصر الرئيسية لمسار ديمقراطي مستقر ، كما يدعم الاتحاد الأوروبي هذه العملية من خلال تدريب السلطات الليبية على مكافحة الفساد وغسيل الأموال.

وركز التدريب على التحقيق في قضايا الفساد ومقاضاة مرتكبيها بالإضافة إلى المهارات المطلوبة لتعقب وضبط ومصادرة الأصول المتعلقة بقضايا الفساد البارزة.

هذه الورشة هي جزء من مشروع مدته ثلاث سنوات بعنوان “بناء القدرات الوطنية الليبية لمنع ومكافحة الفساد وغسيل الأموال” ، تم إطلاقه في سبتمبر 2020 بتمويل من الاتحاد الأوروبي وينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .

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