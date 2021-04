ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمية للشهر العاشر على التوالي

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”، أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر العاشر على التوالي في مارس لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2014.

وبلغ متوسط مؤشر “فاو” لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 118.5 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع قراءة معدلة قليلا عند 116.1 نقطة في فبراير، وكانت القراءة السابقة لفبراير 116.0 نقطة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن “فاو”، ومقرها روما، قولها في بيان، إن محاصيل الحبوب العالمية ما زالت في طريقها نحو تسجيل مستوى سنوي قياسي في 2020، مضيفة أن المؤشرات الأولية تفيد بزيادة جديدة في الإنتاج هذا العام.

ورفعت “فاو” توقعاتها لموسم الحبوب في 2020 إلى 2.765 مليار طن من تقدير سابق عند 2.761 مليار طن، مما يشير إلى زيادة 2% على أساس سنوي.

يُشار إلى أن منظمة الأغذية والزراعة كما تُعرف باسم “فاو”، هي منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع في العالم.

وتقوم “الفاو” بخدمة الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء، وتعمل منظمة الأغذية والزراعة منتدى محايدا حيث تتقابل الأمم كلها على أساس الند للند لمفاوضة الاتفاقيات وسياسات المناقشة.

وتعتبر “الفاو” أيضا مصدرا للمعرفة والمعلومات الدقيقة وتقوم بمساعدة البلدان النامية والبلدان في مرحلة التطور على تطوير وتحسين ممارسات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، كافلة بذلك التغذية الجيدة والأمن الغذائي للجميع.

وتم تأسيس منظمة الأغذية والزراعة في السادس عشر من أكتوبر عام 1945 في مدينة كويبيك بكندا.

وفي عام 1951 تم نقل المقر الرئيسي للمنظمة من واشنطن دي سي، الولايات المتحدة إلى روما، إيطاليا.

وحتى الثامن من أغسطس 2013، يبلغ عدد أعضاء المنظمة 194 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي (“منظمة عضو”)، وأيضا جزر فارو و توكلو “أعضاء منتسبين”.

