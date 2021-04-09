وصول ما يقارب 25 مليون دينار ليبي إلى مصارف غات

توجه نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية “رمضان أبوجناح” والوفد المرافق له اليوم الجمعة التاسع من أبريل الجاري إلى مدينة غات.
وتأتي هذه الزيارة للإطلاع على أحوال المدينة والوقوف على احتياجاتها من أجل توفير الخدمات والامكانيات التي يمكن من خلالها رفع المعاناة عن سكان الجنوب، حيث تم إيصال سيولة نقدية للمدينة بلغت 25 مليون دينار ليبي للمصارف العاملة هناك.
كما قدم عميد بلدية غات خلال هذه الزيارة لنائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية شروحا وافية حول الأوضاع بالمدينة وأبرز احتياجاتها والملفات التي تمثل أبرز مشاكلها، إضافة إلى معاناة السكان والمنطقة الجنوبية عموماً.
وأكد أبوجناح أن الحكومة سوف تقدم كافة الامكانيات وتتخذ كافة الاجراءات من أجل حلحلة هذه المختنقات وفق آليات عمل الحكومة.
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