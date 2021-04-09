وصول ما يقارب 25 مليون دينار ليبي إلى مصارف غات

توجه نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية “رمضان أبوجناح” والوفد المرافق له اليوم الجمعة التاسع من أبريل الجاري إلى مدينة غات.

وتأتي هذه الزيارة للإطلاع على أحوال المدينة والوقوف على احتياجاتها من أجل توفير الخدمات والامكانيات التي يمكن من خلالها رفع المعاناة عن سكان الجنوب، حيث تم إيصال سيولة نقدية للمدينة بلغت 25 مليون دينار ليبي للمصارف العاملة هناك.

كما قدم عميد بلدية غات خلال هذه الزيارة لنائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية شروحا وافية حول الأوضاع بالمدينة وأبرز احتياجاتها والملفات التي تمثل أبرز مشاكلها، إضافة إلى معاناة السكان والمنطقة الجنوبية عموماً.

وأكد أبوجناح أن الحكومة سوف تقدم كافة الامكانيات وتتخذ كافة الاجراءات من أجل حلحلة هذه المختنقات وفق آليات عمل الحكومة.

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