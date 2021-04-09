30 مليار دولار دخلت جيوب 10 أثرياء في أيام

تمكن أكبر 10 مليارديرات على مستوى العالم من زيادة ثرواتهم بأكثر من 30 مليار دولار خلال أيام، حيث ارتفع صافي ثروتهم من 1201.18 مليار دولار إلى نحو 1231.5 مليار دولار، بزيادة تبلغ قيمتها 30.32 مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغت 2.54%.

وفق الأرقام التي أعدتها “العربية.نت”، فقد استمر جيف بيزوس في تصدر قائمة أثرياء العالم خلال العام الحالي بثروة تبلغ نحو 189 مليار دولار، لكنه تمكن خلال الأيام الماضية من إضافة 3.42 مليار دولار لثروته، لترتفع من 185.58 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 1.84%.

في المركز الثاني جاء إيلون ماسك، الذي ارتفعت ثروته خلال الأيام الماضية بنسبة 3.96%، مضيفاً 6.79 مليار دولار إلى ثروته ليتصدر أثرياء العالم كأكبر زيادة في ثروته التي ارتفعت من 171.21 مليار دولار إلى نحو 178 مليار دولار.

تأتي هذه الزيادة الكبيرة في ثورة “ماسك” بعد ارتفاع أسهم شركة “تسلا” بأكثر من 7% خلال تعاملات الاثنين الماضي، على خلفية إصدارها لأرقام الإنتاج والتسليم التي فاقت التوقعات على نطاق واسع، وهي في طريقها لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهر.

وارتفعت أسهم “تسلا” بأكثر من 300% منذ إطلاق قائمة العام الماضي. ويمتلك “ماسك نحو 21% من أسهم الشركة لتشكل بذلك أكبر جزء في ثروته، حيث يمتلك 147 مليون سهم ولديه أكثر من 56 مليون سهم يمكنه شراؤها بسعر ثابت بعيداً عن سعر السوق.

وتشير البيانات إلى أن ثروة إيلون ماسك زادت بنسبة 500% خلال عام واحد فقط، ليصعد من المركز 31 في قائمة الأثرياء في العام الماضي إلى المركز الثاني بين أكبر 10 أثرياء على مستوى العالم في الوقت الحالي.

في المركز الثالث، حل بيل غيتس الذي زادت ثروته خلال الأيام الماضية بنسبة 1.16%، مضيفاً 1.64 مليار دولار، وذلك بعدما ارتفعت ثروته من مستوى 141.36 مليار دولار إلى نحو 143 مليار دولار.

وحل الملياردير برنارد أرنولت، الرئيس التنفيذي لشركة السلع الفاخرة “إل.في.إم.إتش”، في المركز الرابع بعدما قفزت ثروته بنسبة 2.3%، مضيفاً نحو 2.9 مليار دولار بعدما ارتفع صافي ثروته من مستوى 126.1 مليار دولار إلى نحو 129 مليار دولار.

وفي المركز الخامس حل الملياردير مارك زوكربيرغ، بعدما زادت ثروته بنسبة 2.47% مضيفاً نحو 2.8 مليار دولار، وذلك عندما ارتفعت ثروته من 113.2 مليار دولار إلى نحو 116 مليار دولار.

جاء الملياردير لاري بيغ في المركز السادس بين أكبر 10 أثرياء في العالم، حيث زادت ثروته خلال الأيام الماضية بنسبة 3.46% مضيفاً نحو 3.38 مليار دولار، لترتفع ثروته من مستوى 97.62 مليار دولار إلى نحو 101 مليار دولار.

وفي المركز السابع حل الملياردير وارن بافيت بعدما قفزت ثروته بنسبة 1.65% مضيفاً نحو 1.63 مليار دولار، لتصعد ثروته الإجمالية من مستوى 98.27 مليار دولار إلى مستوى 99.9 مليار دولار.

حل الملياردير سيرغي برين في المركز الثامن بين أكبر 10 أثرياء في العالم، حيث ارتفعت ثروته بنسبة 3.43% مضيفاً نحو 3.25 مليار دولار، لتصعد ثروته من مستوى 94.55 مليار دولار إلى نحو 97.8 مليار دولار.

وجاء الثري الأميركي ستيف بالمر في المركز التاسع، حيث زادت ثروته بنسبة 2.12% مضيفاً نحو 1.86 مليار دولار، لترتفع ثروته من مستوى 87.64 مليار دولار إلى نحو 89.5 مليار دولار.

أخيراً في المركز العاشر، حل الثري الأميركي لاري إليسون بعدما ارتفعت ثروته بنسبة 3.1% مضيفاً نحو 2.65 مليار دولار، لتصعد من مستوى 85.65 مليار دولار إلى نحو 88.3 مليار دولار.

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