وزارة المالية تجيب على تساؤلات هامة للمواطنين حول المرتبات

أجاب “عمر بسيسة” المتحدث باسم المركز الإعلامي لوزارة المالية حول عدة أسئلة من المواطنين بعد ورود خبر إحالة مرتبات شهري مارس وأبريل إلى مصرف ليبيا المركزي وهي:

– كم من الوقت يستغرقه المرتب للوصول إلى المصارف ؟

الإجابة: العملية متوقفة على إجراءات داخل المركزي وإحالة التفويض المالي من مصرف ليبيا المركزي للمؤسسات والهيئات والوزارات وأيضاً على إجراءات الجهات العامة، على أن تستغرق مدة أسبوع أو عشرة أيام.

– هل خصم ال20% مستمر في شهري 4/3 ولا لا؟

الإجابة: الخصم مستمر لغاية إعتماد الميزانية، وبعد اعتمادها من المفترض أن تدفع قيمة الفرق إعتبارآ من تاريخ 2021/1/1، وتُحسب قيمة الخصم المستقطعة إعتباراً من بداية العام الحالي وتُصرف للموظف.

– هل قيمة الزيادة المعروفة ب 20% لأغلب القطاع العام ستصرف الآن أو لا؟

الإجابة : بعد اعتماد الميزانية ستصرف الزيادة وتحسب منذ بداية العام الحالي بحسب ما تم تقديمها واقتراحها أيضاً.

– هل يوجد متغيرات في المرتب ( تغيير مسار / تعديل مرتب / تسوية مرتب / إفراجات من أي نوع / أو أي متغير؟

الإجابة: تم سحب المرتبات 12/ 1 اي بمعني نفس شهر 12 دون تغيير يتم صرفه طيلة الفترة حتى إعتماد الميزانية .( لا يوجد أي متغير من أي نوع ).

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي