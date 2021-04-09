خاص: الديوان يكشف لصدى تفاصيل إيقاف المركزي لحسابات مؤسسة الإعلام

كشف مسؤول بديوان المحاسبة طرابلس في تصريح خاص لصدى الاقتصادية تفاصيل إيقاف المركزي لحسابات المؤسسة الليبية للإعلام.

حيث أفادنا المصدر أنه عندما صدر قرار رئيس الديوان بفرض إجراءات الرقابة المصاحبة على المؤسسة الليبية للإعلام تم مخاطبة المصارف التجارية بالقرار والذي ينص على عدم اجازة الصرف من حسابات الجهة إلا بناءً على كتاب صادر من اللجنة المكلفة بالرقابة المصاحبة .

وتابع بالقول: بعد أن يتم إحالة المستندات الخاصة بالصرف من الجهة الخاضعة حساباتها للرقابة المصاحبة للديوان لغرض التحقق من مشروعية الإجراءات وإجازة الصرف من عدمه ، وبالتالي فإن المركزي ملزم بتنفيذ قرار “إيقاف حسابات مؤسسة الإعلام”.

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