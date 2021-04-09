خاص: عضو بمجلس النواب يكشف جديد والتقديرات حول ميزانية 2021 ..وتوقعاته

قال عضو مجلس النواب أيمن المبروك في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية: أكملت اللجنة المالية بالمجلس ملاحظاتها عن الميزانية وسيتم عرضها في جلسة خلال أسبوعين أو تلاثة في تقديري مع نتائج تقييم ملفات المرشحين للمناصب السيادية لاستعراض البندين معاً في جلسات المجلس القادمة .

وتابع بالقول: إذا سارت الأمور بشكل جيد وأخذ بملاحظات المجلس وتوصياته على الميزانية سيتم اقرارها في أول مايو في تقديري الشخصي.

وحول تقدير اعتماد الميزانية باختيار مرشحي المناصب السيادية أفادنا المبروك بالقول: أعتقد أن الأمرين مرتبطين فعودة تبعية المناصب السيادية الكاملة لإشراف مجلس النواب شرط مهم لمراقبة الحكومة خصوصاً إذا اعتمدت ميزانيتها .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية