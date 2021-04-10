برلماني يكشف تفاصيل جديدة وتقديرات ميزانية ليبيا 2021 ..وتوقعاته!

قال عضو مجلس النواب أيمن المبروك أن اللجنة المالية بالمجلس أكملت ملاحظاتها عن الميزانية وسيتم عرضها في جلسة خلال أسبوعين أو تلاثة في تقديري مع نتائج تقييم ملفات المرشحين للمناصب السيادية لاستعراض البندين معاً في جلسات المجلس القادمة .

وتابع بالقول في تصريح نشرته “صحيفة صدى الاقتصادية” إذا سارت الأمور بشكل جيد وأخذ بملاحظات المجلس وتوصياته على الميزانية سيتم اقرارها في أول مايو في تقديري الشخصي.

وحول تقدير اعتماد الميزانية باختيار مرشحي المناصب السيادية أفادنا المبروك بالقول: أعتقد أن الأمرين مرتبطين فعودة تبعية المناصب السيادية الكاملة لإشراف مجلس النواب شرط مهم لمراقبة الحكومة خصوصاً إذا اعتمدت ميزانيتها .

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