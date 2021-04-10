الكبير لـ” المستثمرين”: من يتحرك أولا نحو ليبيا يربح

دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير كل من لديه الرغبة في الاستثمار في ليبيا إلى المجيء على الفور، قائلا إن من يتحرك أولا نحو ليبيا سيكون الرابح، وفق تعبيره.

وأوضح الكبيرفي مقابلة مع صحيفة لوربوبليكا الإيطالية، أن الفترة الحالية تعتبر جيدة بعد تحسن الوضع الأمني، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة ملتزمة جدا باتخاذ القرارات.

وتابع: “بالنسبة لأولئك الذين يريدون العمل مع بلدنا هذا الغني بالموارد، فقد حان الوقت لحمل حقيبة سفرهم والمجيء على الفور إلى ليبيا”.

وزاد محافظ مصرف ليبيا المركزي أن هناك فرصة كبيرة للشركات الإيطالية مضيفا: “تعالوا الآن”، مشيرا إلى أن مع إيطاليا علاقات تاريخية، تحتاج ليبيا إلى تقويتها.

ونقلت وكالة آكي تعليق الكبير على ما سمّته عدوانية الميليشيات والهجمات الجديدة أمام مواقع عمل (إيني) في مليته أن هذا الأمر سوف ينتهي، وأن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة لديه قوة كبيرة وملموسة، وفق تعبيره.

وذكر الكبير أن ليبيا كانت دولة بلا مؤسسات، بدون جنود وشرطة أو مسؤولين، مع حكومات استبدادية في الغالب، فضلا عن التدخل الأجنبي، مردفا: “هكذا بقي القذافي في السلطة لمدة 42 عامًا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار