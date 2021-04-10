شركة الخليج العربي تعلن تخفيض إنتاج النفط

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط أنها ستشرع في تخفيض انتاجها من النفط اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

وأرجعت الشركة تخفيض الإنتاج لأسباب فنية ولتراكم الديون ونقص قطع الغيار لعدم الإيفاء بتسييل الميزانية المعتمدة منذ شهر سبتمبر للعام الماضي 2020 وكذلك لعام 2021.

ويهدف اجتماع اللجنة إلى دراسة الميزانية وإبداء الملاحظات عليها لعرضها على مجلس النواب بعد انتهاء مراجعتها من قبل لجنة المالية بالمجلس.

وقدمت حكومة الوحدة الوطنية ميزانية 2021 إلى مجلس النواب لاعتمادها ولم يتوصل المجلس إلى اعتماد الميزانية رغم أن الأطراف الليبية اتفقت في الثامن من فبراير الماضي على ميزانية موحدة للمرة الأولى منذ عام 2014 عقب الانقسام الذي شهدته البلاد السياسي والمؤسساتي.