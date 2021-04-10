شركة الكهرباء تعلن عدد ساعات طرح الأحمال لليوم السبت 10 ابريل

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن عدد ساعات طرح الأحمال اليوم السبت 10 ابريل 2021، في جميع المناطق.

وقالت شركة الكهرباء في نشرتها اليومية الصادرة اليوم والمنشورة على صفحتها الرسمية في موقع فيسوك، إن عدد ساعات طرح الأحمال المتوقعة استقرت لليوم السادس على التوالي عند (ساعة واحدة) على مناطق الجناح الغربي والجنوبي.

فيما ستكون ساعات طرح الاحمال في الجناج الشرقي ( ساعة واحدة ).

وشددت الشركة في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على ضرورة الانتباه إلى أي متغيرات مستجدة على الشبكة.

ودعت الشركة العامة إلى تقديم شكاوى في حال زيادة عدد ساعات طرح الأحمال عن المدة المقررة، بالاتصال بالأرقام : 0215825209 / 0214445042 / 0214800990.

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