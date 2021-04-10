اقتصاد

وصول سيولةٍ نقديةٍ تقدّر بـ 25 مليون دينار إلى غات

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت إلى بلدية غات سيولة نقدية، تقدر بـ 25 مليون دينار.

وبحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي للبلدية، في بيان له عبر منصته الرسمية؛ فقد سلّمت السيولة النقدية وأشرفت على تأمينها، إدارة الشركة القابضة للطيران.

جاء ذلك على خلفية اجتماع عقده عميد بلدية غات موسى السنوسي المهدي، مع نائب رئيس الحكومة، وعضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للطيران، إذ ناقش المجتمعون سير العمل بكافة القطاعات والمرافق في البلدية، بما فيها مستشفى غات العام.

جديرٌ بالذكر أن الاجتماع عُقد بعد أن قام المجتمعون مع أعضاء المجلس البلدي غات والحكماء والأعيان ومديري الإدارات والقطاعات بالبلدية؛ بجولة تفقدية داخل البلدية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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