اقتصاد

اعتماد أوراق سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى ليبيا

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أستلم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم السبت العاشر من شهر أبريل الجاري أوراق اعتماد سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى ليبيا رفيق جاويد بالعاصمة طرابلس رسمياً.

وكانت مصادر صدى الاقتصادية قد أكدت على اعتماد عدد من السفراء اليوم السبت.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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