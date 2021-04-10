اعتماد أوراق سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى ليبيا

أستلم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم السبت العاشر من شهر أبريل الجاري أوراق اعتماد سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى ليبيا رفيق جاويد بالعاصمة طرابلس رسمياً.

وكانت مصادر صدى الاقتصادية قد أكدت على اعتماد عدد من السفراء اليوم السبت.

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