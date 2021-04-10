الكبير للوربوبليكا الإيطالية: الحكومة الجديدة ملتزمة جداً بإتخاذ القرارات..تعرف على التفاصيل

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير: من لديه الرغبة في الاستثمار في ليبيا عليه المجيء على الفور، وإنن من يتحرك أولاً نحو ليبيا سيكون الرابح وفق تعبيره.

وأوضح الكبيرفي مقابلة مع صحيفة لوربوبليكا الإيطالية أن الفترة الحالية تعتبر جيدة بعد تحسن الوضع الأمني مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة ملتزمة جداً بإتخاذ القرارات.

وتابع بالقول: إن بالنسبة لأولئك الذين يريدون العمل مع بلدنا هذا الغني بالموارد، فقد حان الوقت لحمل حقيبة سفرهم والمجيء على الفور إلى ليبيا.

وأضاف بالقول: هناك فرصة كبيرة للشركات الإيطالية ،مشيراً إلى أنه هناك علاقات تاريخية مع إيطاليا تحتاج ليبيا إلى تقويتها.

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