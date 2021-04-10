الكبير للوربوبليكا الإيطالية: الحكومة الجديدة ملتزمة جداً بإتخاذ القرارات..تعرف على التفاصيل

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير: من لديه الرغبة في الاستثمار في ليبيا عليه المجيء على الفور، وإنن من يتحرك أولاً نحو ليبيا سيكون الرابح وفق تعبيره.
وأوضح الكبيرفي مقابلة مع صحيفة لوربوبليكا الإيطالية أن الفترة الحالية تعتبر جيدة بعد تحسن الوضع الأمني مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة ملتزمة جداً بإتخاذ القرارات.
وتابع بالقول: إن بالنسبة لأولئك الذين يريدون العمل مع بلدنا هذا الغني بالموارد، فقد حان الوقت لحمل حقيبة سفرهم والمجيء على الفور إلى ليبيا.
وأضاف بالقول: هناك فرصة كبيرة للشركات الإيطالية ،مشيراً إلى أنه هناك علاقات تاريخية مع إيطاليا تحتاج ليبيا إلى تقويتها.
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