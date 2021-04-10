سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا يقدّم أوراق اعتماده لرئيس المجلس الرئاسي

تسلّم رئيس المجلس الرئاسي الليبي “محمد المنفي” اليوم السبت، أوراق اعتماد “كنعان يلماز” سفيرًا ومفوّضًا لجمهورية تركيا في ليبيا.

كما أكد “المنفي” على أهمية عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها المتوقفة في البلاد، والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار.

وتطرق إلى زيارة وفد المجلس الرئاسي إلى تركيا ولقائه رئيس الدولة “رجب أردوغان” واستمرار المحادثات بين البلدين، مضيفًا أن وفدًا حكوميًا سيزور تركيا خلال اليومين القادمين، لمناقشة ما تم الاتفاق عليه ودراسته وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

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