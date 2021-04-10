الرقابة على الأغذية والأدوية: قرب الانتهاء من الاختبارات المطلوبة لشحنات لقاح كورونا

أكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أنه من خلاله مهامه الرقابية المسندة اليه عاكفآ على اتخاذ الاجراءات الرقابية حيال الدفعة الأولى من شحنات الموردة من لقاح الخاص بفايروس كورونا Covid 19 بتاريخ سابق بلد المصنع روسيا.
وكذلك بعد الإجراء الرقابي الخاص بالشحنة لوجود مخالفات قياسية منها اللغة وعدم إرفاق النشرة التوضيحة الخاصة بشهادات التحليل و التشغيل.
حيث أن المطلوب تم ارساله من مستندات وشهادات التحاليل الخاصة باللقاح الروسي Astrazeneca وهو الآن خاضع تحت تحاليل الرقابية ” اختبار الخلو من السمية “والتي تحتاج مدة تلاثة أيام من تاريخنا الحالي
كما أفاد المركز بوصول شحنة جديدة من لقاح Sputink v الروسية ويحمل نفس التشغيلة 150221 رقم الكشف على الشحنة وسحب عينات منها.
كما أكد أنه خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخه سيتم الانتهاء من الاختبارات المطلوبة، وذلك للتأكد من سلامة اللقاحات الواردة وذلك حفاظاً على صحة المواطن .
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