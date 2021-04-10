الرقابة على الأغذية والأدوية: قرب الانتهاء من الاختبارات المطلوبة لشحنات لقاح كورونا

أكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أنه من خلاله مهامه الرقابية المسندة اليه عاكفآ على اتخاذ الاجراءات الرقابية حيال الدفعة الأولى من شحنات الموردة من لقاح الخاص بفايروس كورونا Covid 19 بتاريخ سابق بلد المصنع روسيا.

وكذلك بعد الإجراء الرقابي الخاص بالشحنة لوجود مخالفات قياسية منها اللغة وعدم إرفاق النشرة التوضيحة الخاصة بشهادات التحليل و التشغيل.

حيث أن المطلوب تم ارساله من مستندات وشهادات التحاليل الخاصة باللقاح الروسي Astrazeneca وهو الآن خاضع تحت تحاليل الرقابية ” اختبار الخلو من السمية “والتي تحتاج مدة تلاثة أيام من تاريخنا الحالي

كما أفاد المركز بوصول شحنة جديدة من لقاح Sputink v الروسية ويحمل نفس التشغيلة 150221 رقم الكشف على الشحنة وسحب عينات منها.

كما أكد أنه خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخه سيتم الانتهاء من الاختبارات المطلوبة، وذلك للتأكد من سلامة اللقاحات الواردة وذلك حفاظاً على صحة المواطن .

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