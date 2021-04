الصين: 2,78 مليار دولار غرامة على موقع علي بابا بسبب ممارسات احتكارية

السلطات الصينية فرضت على مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية دفع غرامة بقيمة 18,2 مليار يوان 2,78 مليار دولار بسبب تجاوزات تتعلق بموقعها المهيمن، وفق ما أفادت وسائل إعلام صينية رسمية اليوم السبت.

تأتي هذه الغرامة في أعقاب تحقيق بدأ في حق علي بابا في ديسمبر 2020، وفقًا لوكالة الصين الجديدة. وفقا لفرانس برس.

وأُتهم موقع علي بابا بفرض الحصرية على التجار الراغبين في بيع منتجاتهم على منصته وتفادي التعامل مع مواقع التجارة الإلكترونية المنافسة.

وحددت قيمة العقوبة بعدما قررت الهيئات الناظمة فرض غرامة على الموقع تعادل 4 % من إيراداته لعام 2019، أي 455,7 مليار يوان، بحسب الوكالة.

تواجه مجموعة علي بابا وشركات التكنولوجيا العملاقة الصينية الأخرى ضغوطًا في ظل تزايد القلق من نفوذها في الصين، حيث يستخدم المستهلكون هذه المنصات الرائدة للتواصل والتسوق ودفع الفواتير وحجز سيارات الأجرة والحصول على قروض ومجموعة من المهام اليومية الأخرى.

تخضع شركة علي بابا خصوصا لمتابعة مكثفة منذ أكتوبر 2020. اتهم مؤسسها المشترك جاك ما حينها الهيئات الناظمة بأنها لا تواكب التطورات الحاصلة، لتعبيرها عن قلق بشأن توسع الذراع المالية لشركة علي بابا “انت غروب” في مجالات القروض وإدارة الأصول والتأمين.

