خاص: مراقب اقتصاد الأصابعة يصرح حيال فروقات الأسعار بالبلدية

قال المراقب الاقتصادي “محمد السوامي” في تصريح لصدى الاقتصادية مساء اليوم السبت عن أسعار السلع الأساسية بمدينة الأصابعة أن من خلال تتبعنا للسوق لاحظنا أن هناك تذبذب في الأسعار ببعض السلع منها مواد البناء وتعتبر غير مستقرة بين الإرتفاع والانخفاض، وكذلك المواد الغذائية تشهد ارتفاعا ملحوظا وخاصة في المواد التي تستهلك يومياً، منها المكرونة والأرز والطماطم والزيوت والسكر والحليب وخاصة حليب الأطفال والدقيق.

كما أن الخضروات تعبتر مستقرة وبالنسبة للفواكهه فهي مرتفعة، وكذلك اللحوم في تزايد ملحوظ، كما لوحظ أيضا ارتفاع كبير في الأعلاف، بالإضافة إلى أن السبب يعود إلى تثبيت سعر الصرف المبالغ فيه وفقاً لتصريحه.

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