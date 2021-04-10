خاص: مراقب اقتصاد الأصابعة يصرح حيال فروقات الأسعار بالبلدية

قال المراقب الاقتصادي “محمد السوامي” في تصريح لصدى الاقتصادية مساء اليوم السبت عن أسعار السلع الأساسية بمدينة الأصابعة أن من خلال تتبعنا للسوق لاحظنا أن هناك تذبذب في الأسعار ببعض السلع منها مواد البناء وتعتبر غير مستقرة بين الإرتفاع والانخفاض، وكذلك المواد الغذائية تشهد ارتفاعا ملحوظا وخاصة في المواد التي تستهلك يومياً، منها المكرونة والأرز والطماطم والزيوت والسكر والحليب وخاصة حليب الأطفال والدقيق.
كما أن الخضروات تعبتر مستقرة وبالنسبة للفواكهه فهي مرتفعة، وكذلك اللحوم في تزايد ملحوظ، كما لوحظ أيضا ارتفاع كبير في الأعلاف، بالإضافة إلى أن السبب يعود إلى تثبيت سعر الصرف المبالغ فيه وفقاً لتصريحه.
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