البيضاء: ارتفاع شديد في الأسعار قبل أيام من بداية شهر رمضان

خاص: تحدث مراقب اقتصاد بلدية البيضاء “أحمد سحيب” في تصريحٍ خاص لصدى الاقتصادية عن وجود ارتفاع شديد جداً في أسعار السلع الغذائية، وأثّر أيضاً عدم اعتماد ميزانية حكومة الوحدة الوطنية حتى اللحظة على ذلك، كما كانت مراقبة الاقتصاد تشرف على توزيع بعض السلع التموينية عبر الجمعيات الاستهلاكية التي توقفت في الوقت الحالي.

كما تحدّث “سحيب” أن توقف عمل الجمعيات الاستهلاكية زاد في ارتفاع الأسعار بشكل مُبالغ فيه حيث بلغ سعر لتر زيت الطعام 8 دنانير بالمدينة، وأن مراقبة اقتصاد المدينة ليس لديها أي صلاحيات لوقف هذا الجموح من ارتفاع الأسعار، كما ذكر أن جهاز الحرس البلدي يحاول جاهداً للسيطرة على هذا الارتفاع.

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