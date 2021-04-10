خاص: مراقب اقتصاد مرزق يكشف لصدى أسباب ارتفاع السلع بالمدينة

قال مراقب اقتصاد مرزق “صالح أحمد” اليوم السبت العاشر من أبريل الجاري لصدى الاقتصادية: هناك إرتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية وبالأخص مادة الدقيق، حيث وصل سعر القنطار إلى 220 دينار ليبي، أما سعر زيت الذرة فقد وصل إلى 105 دينار ليبي للصندوق.
وأرجع “صالح أحمد” سبب ارتفاع أسعار السلع إلى البعد الجغرافي وارتفاع سعر المحروقات رغم أن الوضع الأمني في طرق النقل متحسن مقارنة مع باقي السنوات وأيضاً ضعف جهاز الحرس البلدي بسبب الإمكانيات، حيث يتطلب التنقل بين مناطق وسائل النقل وممارسة اختصاصاتهم ومراقبة أسعار محلات الجملة والقطاعي ووضع الأسعار المناسبة للتاجر والمستهلك.
وأضاف قائلاً: أسعار الخضروات أيضاً مرتفعة بالرغم من توفرها، وذلك لأن المنطقة ذات طابع زراعي واللحوم متوفرة لكن أسعارها مرتفعة.
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