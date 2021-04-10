خاص: مراقب اقتصاد مرزق يكشف لصدى أسباب ارتفاع السلع بالمدينة

قال مراقب اقتصاد مرزق “صالح أحمد” اليوم السبت العاشر من أبريل الجاري لصدى الاقتصادية: هناك إرتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية وبالأخص مادة الدقيق، حيث وصل سعر القنطار إلى 220 دينار ليبي، أما سعر زيت الذرة فقد وصل إلى 105 دينار ليبي للصندوق.

وأرجع “صالح أحمد” سبب ارتفاع أسعار السلع إلى البعد الجغرافي وارتفاع سعر المحروقات رغم أن الوضع الأمني في طرق النقل متحسن مقارنة مع باقي السنوات وأيضاً ضعف جهاز الحرس البلدي بسبب الإمكانيات، حيث يتطلب التنقل بين مناطق وسائل النقل وممارسة اختصاصاتهم ومراقبة أسعار محلات الجملة والقطاعي ووضع الأسعار المناسبة للتاجر والمستهلك.

وأضاف قائلاً: أسعار الخضروات أيضاً مرتفعة بالرغم من توفرها، وذلك لأن المنطقة ذات طابع زراعي واللحوم متوفرة لكن أسعارها مرتفعة.

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