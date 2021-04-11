أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 11/04/2021

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الاحد 11 ابريل 2021م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
الدولار الأمريكي – طرابلس 5.075 و6.08 دينار
الدولار الامريكي – زليتن 5.08 دينار
الدولار الامريكي – بنغازي 5.150 دينار
حوالات دبي-تركيا – 5.09 و5.075 دينار
اليورو = 6.03 دينار
الجنية الإسترليني 6.87 دينار
الليرة التركية 0.61 دينار
الدينار التونسي 1.82 دينار
الجنية المصري 0.30 دينار
الدينار الأردني 7.00 دينار
كسر الذهب عيار 18 بـ203.5 دينار
كسر الفضة 2.25 دينار
بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”
دولار بشيك المصدق: – 5.84 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.80 “مصرف الوحدة” – 5.10 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.
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