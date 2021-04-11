خاص: الواحة للنفط تقوم بتدشين تروبينات لتوليد الطاقة الكهربائية

قامت شركة الواحة للنفط اليوم الأحد الموافق 11/أبريل/ 2021، بإضافة التوربينة رقم( 5) لتوليد الطاقة الكهربائية لشبكة الكهرباء بحقل جالو بمتوسط قدرة كهربائية قدرها (23 MW).

كما تعمل بالوقود المزدوج مما يرفع من القدرة على توليد الطاقة وتلبي احتياجات الشركة في المحافظة على الإنتاج، وكذلك تحقيق معدالات إنتاج مرتفعة في المستقبل.

وكذلك يعتبر هذا المشروع من أحد مشاريع قسم الكهرباء بمراقبة الخدمات الفنية الهندسية، وكما قامت مراقبة الإنشاءات الهندسية بإدارة الهندسة باستكمال كافة الأعمال الإنشائية الميكانيكية والكهربائية والالات الدقيقة، وبالإضافة إلى التحكم الآلي بعد انسحاب الشركة المقاولة( شركة بوناتي الايطالية) من المشروع مما اضطرت إدارة الهندسة لتشكيل فريق هندسي متكامل من جميع اقسام الإدارة ليقوم باستكمال الأعمال الهندسية بجهود العناصر الوطنية.

كما تم أيضا بالاستعانة بقسم الصيانة من إدارة العمليات في بعض الجوانب الميكانيكية الخاصة بالمولدات والتوربينات،وكذلك الحصول على بعض قطع الغيار بمطلع أبريل 2021 م .

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