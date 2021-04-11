شركة الكهرباء تعلن عدد ساعات طرح الأحمال لليوم الاحد 11 ابريل

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن عدد ساعات طرح الأحمال اليوم الاحد 11 ابريل 2021، في جميع المناطق.

وقالت شركة الكهرباء في نشرتها اليومية الصادرة اليوم والمنشورة على صفحتها الرسمية في موقع فيسوك، إن عدد ساعات طرح الأحمال المتوقعة استقرت لليوم السابع على التوالي عند (ساعة واحدة) على مناطق الجناح الغربي والجنوبي.

فيما ارتفعت ساعات طرح الاحمال في الجناج الشرقي إلى (ساعتان).

وشددت الشركة في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على ضرورة الانتباه إلى أي متغيرات مستجدة على الشبكة.

ودعت الشركة العامة إلى تقديم شكاوى في حال زيادة عدد ساعات طرح الأحمال عن المدة المقررة، بالاتصال بالأرقام : 0215825209 / 0214445042 / 0214800990.

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