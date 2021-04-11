“النقد الدولي” يُرجّح تعافي الاقتصاد الليبي في 2021 بنسبة 130%

يعود من جديد صندوق النقد الدولي بجملة من البيانات التي تخص اقتصاد ليبيا، في تقرير حديث حول آفاق الاقتصاد العالمي.

ورجّح التقرير أن يتعافى الاقتصاد الليبي بقوة 130% هذا العام بالمقارنة على أساس سنوي، لما شهده الاقتصاد العام الماضي من انكماش بسبب جائحة كورونا وغيرها من الظروف التي مرت بها ليبيا.

وأشارت ترجيحات الصندوق إلى أن مستويات التضخم العام هذه السنة ستكون عند 18%، وأن تبلغ 4% خلال عام 2026 فيما سجل عام 2020 نحو 22%.

تقرير آفاق الاقتصاد العالمي توقّع أن يبلغ حجم الإنفاق الحكومي هذا العام في ليبيا أكثر من 71 مليار دينار، هذه التقديرات وصفها خبراء الاقتصاد الليبي بغير الدقيقة.

وعلى مستوى النمو، تشير ترجيحات صندوق النقد الدولي إلى أن النمو قد يسجل أعلى من 5% العام المقبل.

وفي تقرير منفصل أصدره البنك الدولي في وقت سابق تطرق فيه إلى حجم الدين العام في ليبيا، إذ بلغ 207 مليارات دينار بسبب الإنفاق المزدوج من الحكومتين السابقتين خلال السنوات الماضية، أي ما يعادل 450 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

واعتبر مراقبون أن بعض التقارير الدولية غير دقيقة في بعض المسائل بسبب غياب البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسات المحلية، إذ اعتمد محللي الصندوق والبنك الدوليين على تقديرات الخبر، مطالبين الجهات الليبية بسرعة نشر البيانات لما لها أثر إيجابي في معرفة طبيعة الاقتصاد الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية