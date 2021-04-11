شركة هاتف ليبيا تكرم موظفي التقاعد الاختياري

كرَّمت شركة هاتف ليبيا احدى شركات القابضة للاتصالات اليوم الأحد 11 ابريل 2021، منسوبيها من المتقاعدين اختياريا، وذلك في حفل رسمي أقيم في مقر الشركة في طرابلس تحت عنوان “الوفاء لأهل العطاء” وبحضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات “فيصل قرقاب” ومدير شركة هاتف ليبيا “محمد بالراس “.

كما حضر الاحتفالية المدير العام للشركة القابضة للاتصالات “رجب بن رجب”ومدير الشركة الدولية الليبية للإتصالات “عادل بوفارس” ومدير شركة الجيل الجديد” اعمار محمد البوزيدي” .

ومن جهته قال فيصل قرقاب المؤكد أن المحتفى بهم من موظفي الشركة قد أدوا رسالتهم على الوجه الأكمل وكانوا داعمين ومتعاونين مع إدارتهم وزملائهم طوال فترة عملهم، وكذلك أدعوكم لتكونوا مرجعية قوية عبر مساهمتكم في مجال التدريب والتطوير ونقل المعرفة من خلال اكاديمية الاتصالات والتقنية التابعة للشركة القابضة والتي ستساهم في الدفع بالعجلة العلمية والعملية وتعزيز البحث الفكري”.

من جانبه قال محمد بالراس ” في هذا اليوم نعبر عن شكرنا وامتنانا لزملائنا ونقول لهم قد تكون مسيرة العمل قد توقفت، ولكن مسيرة العطاء لا تنتهي فالشركة بيتكم الثاني” مؤكدا على أن ديمومة واستمرارية أي نجاح لا تتأتى إلا بتظافر الجهود وتلاقح الفكر والخبرة.

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