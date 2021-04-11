خاص: الرقابة على الأغذية والأدوية يكشف أن نتائج تحليل اللقاح تظهر الثلاثاء القادم..ويكشف تفاصيل هامة

كشف مدير المكتب الإعلامي بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات لصدى الاقتصادية عن وجود مخالفات بشحنات لقاح كورونا التي وصلت إلى ليبيا والمتمثلة في الاسترازينك وسبوتنيك وتتمثل المخالفات بطريقة التحليل .

وتابع بالقول : أي لقاح يصل إلى ليبيا من المفترض أن تصلنا نشرة بضرورة تحليله في البلاد التي ورد لها وأن تبين ذلك وأن يخضع للتحليل كميائي وفيزيائي وبيولوجي ويتم تجربته والتأكد من خلوه السمية وعلى هذا الضوء نقوم بمنح الإفراج عليه .

وتابع بالقول: إن تخزين لقاح كورونا يطابق المواصفات بنسبة لحرارة الباردة وقمنا بتجربة حياله أكدت ذلك ، مضيفاً أن نتائج تحليل اللقاح تظهر يوم الثلاثاء القادم .

وكشف عن وجود اعتراض من قبل المعنيين عن هذا الأمر وقد يتحول الموضوع إلى الجهات القضائية ، حيث أكدو على اطلاق حملات التطعيم في البلاد في حين أن اللقاح يحتاج لتجارب قبل ذلك والفحص والتي ستظهر الثلاثاء.

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