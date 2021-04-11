سفير جمهورية باكستان لدى ليبيا يناقش عدة مواضيع في زيارته للمنطقة الحرة بمصراته

توجه سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى ليبيا “راشد جاويد” والوفد المرافق له بزيارة المنطقة الحرة بمصراته اليوم الأحد الحادي عشر من أبريل الجاري، وذلك للإطلاع والتعرف على المنطقة الحرة بمصراته ومجالات الاستثمار المتاحة بها ، حيث كان في استقبالهم رئيس و أعضاء لجنة الإدارة والمدير العام وعدد من مدراء الإدارات.

وفور وصول الوفد عقد اجتماع ضم الجانبين تم فيه تقديم شروح للوفد الزائر للتعريف بالمنطقة الحرة بمصراته والتسهيلات والإعفاءات الممنوحة للمستثمرين والحديث عن فتح آفاق التعاون المشترك بين الجانبين و التباحث في إمكانية التبادل الاستثماري وجدب المستثمرين للاستثمار بالمنطقة الحرة بمصراته ونقل التقنية والمعرفة.

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