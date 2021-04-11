خاص: الردع تلقي القبض على مجموعة تابعة لحامد الحضيري بمقر شركة الاستثمارات الخارجية

علمت صدى الاقتصادية حصرياً قيام قوة الردع بإلقاء القبض علي مجموعة من المسلحين حضر بهم حامد الحضيري إلى مقر شركة للاستثمارات الخارجية بمنطقة الظهرة . وذلك لاستلام مهامه بالقوة وبالمخالفة .

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