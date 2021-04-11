اقتصاد

خاص: الردع تلقي القبض على مجموعة تابعة لحامد الحضيري بمقر شركة الاستثمارات الخارجية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

علمت صدى الاقتصادية حصرياً قيام قوة الردع بإلقاء القبض علي مجموعة من المسلحين حضر بهم حامد الحضيري إلى مقر شركة للاستثمارات الخارجية بمنطقة الظهرة . وذلك لاستلام مهامه بالقوة وبالمخالفة .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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