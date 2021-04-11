خاص: الردع تلقي القبض على مجموعة تابعة لحامد الحضيري بمقر شركة الاستثمارات الخارجية

علمت صدى الاقتصادية حصرياً قيام قوة الردع بإلقاء القبض علي مجموعة من المسلحين حضر بهم حامد الحضيري إلى مقر شركة للاستثمارات الخارجية بمنطقة الظهرة . وذلك لاستلام مهامه بالقوة وبالمخالفة .
عن مصدر الخبر
صحيفة صدى الاقتصادية
قد يعجبــــك أيضـــاً
سفير جمهورية باكستان لدى ليبيا يناقش عدة مواضيع في زيارته للمنطقة الحرة بمصراته
تم النشر منذُ 10 دقائق
خاص: الرقابة على الأغذية والأدوية يكشف أن نتائج تحليل اللقاح تظهر الثلاثاء القادم..ويكشف تفاصيل هامة
تم النشر منذُ 27 دقيقة
شركة هاتف ليبيا تكرم موظفي التقاعد الاختياري
تم النشر منذُ 31 دقيقة
الغول يكتب: بوادر أزمة جديدة
تم النشر منذُ 35 دقيقة
أضف تعليقـك