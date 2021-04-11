المنفي يؤكد تركييزه على توحيد المؤسسات وعدد من الملفات.. تعرف عليها

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” وعضو المجلس، “عبد الله اللافي” اليوم الأحد 11 أبريل 2021 بطرابلس، مع رئيس مجلس التخطيط الوطني.

كما نوقش خلال الاجتماع التصورات المقترحة لهيكلة المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، ومعايير اختيار أصحاب المناصب فيها، بإلإضافة إلى مناقشة بعض الآليات التي تساعد على تمكين المفوضية من إنجاز مهامها، على صعيد تحقيق المصالحة الوطنية.

وقد أكد “المنفي” خلال الاجتماع على تركيز المجلس الرئاسي لإنجاز ملفات المصالحة الوطنية الشاملة، والوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدد في ديسمبر من العام الحالي، وتوحيد كافة المؤسسات، والعمل على استمرار وقف إطلاق النار، ورفع مستوى العمل الدبلوماسي في الخارج.

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