الأناضول : حمودة يكشف عن زيارة الدبيبة إلى تركيا غدا الإتنين

صرح متحدث بإسم حكومة الوحدة الوطنية لوكالة الأناضول مساء السبت إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية سيزور تركيا يوم الاثنين لإجراء محادثات.

وقال محمد حمودة إن وفدا رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة سيضم خمسة نواب لرئيس الوزراء و 14 وزيرا ، فضلا عن رئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد إلى جانب مسؤولين آخرين.

وأوضح حمودة أن الزيارة ستركز على عودة مختلف الشركاء في قطاع الخدمات ، مثل الطاقة والصحة وكذلك عودة الشركات التركية لاستئناف الأنشطة التي توقفت بسبب الأزمة في البلاد.

وقال البيان الصادر عن المجلس الرئاسي إن الدبيبة والوفد سيجريان محادثات لبحث الاتفاقات بين ليبيا وتركيا لتحسين التعاون بين البلدين في مختلف المجال

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