مدير الرقابة على الأغذية والأدوية يوجه رسالتين لمدير مكافحة الأمراض والنائب العام بخصوص شحنات كورونا

مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والادوية المكلف يخاطب مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بضرورة ايقاف حملة التطعيم الخاصة بكوفيد 19 والتحفظ على الشحنات الموردة في شأنه وعدم تصرف بها الا بعد الانتهاء من الاجراءات الرقابية الخاضع لها اللقاح.

ومن جهة أخرى وجه مدير الرقابة على الأغذية والأدوية رسالة إلى النائب العام بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الجهة التي قامت بالتصرف في شحنات بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل المركز، وكذلك حرصا على عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلا ما ينتج عنها تعريض سلامة المستهلك للخطر .

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