القيلوشي : أتمنى من مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد وضع التسعيرة للسلع بشكل عاجل

قال مدير إدارة العلاقات والإعلام بالحرس البلدي على مستوى ليبيا الرائد “يوسف القيلوشي” لصدى الاقتصادية اليوم الأحد الحادي عشر من شهر أبريل الجاري، أنه لا يوجد مادة تحكم الأسعار حالياً وهذا وفقاً للقانون رقم 23 لسنة 2010 لتحرير اللوائح، حيث تعطي الحرية للتجار في التحكم بالأسعار.

وأضاف قائلاً: الحرس البلدي لا يستطيع أخذ الإجراءات اللازمة بدون لائحة وليس من صلاحيتها إضافه لائحة للأسعار فنحن جهة رقابية وليس تشريعية فالجهة المسؤوله هي وزارة الاقتصاد.

وطالب القيلوشي مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد بوضع التسعيرة عاجلًا ليتم مراقبتها من قبل الحرس البلدي.

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